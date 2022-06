Craveggia, domani si corre la settima edizione de 'La Sfadiàa'

Si corre domenica 12 giugno a Craveggia la settima edizione de “La Sfadiàa” Trofeo Graziano Bonzani. L'iniziativa è organizzata dall’A.S.D. “Ul Grup ad la Sfadiàa” presieduta da Paolo Terruggia, con il patrocino del Comune di Craveggia ed intitolata a Graziano Bonzani, giovane ed indimenticato capostazione della Piana di Vigezzo.

Tre i percorsi previsti: tracciato competitivo da 19 km (dislivello 1500 m) ; tracciato non competitivo da 11 km (dislivello 700 m); minigiro da 3 km non competitivo.

Le preiscrizioni online sul sito www.trofeobonzani.it saranno attive fino a martedì 7 giugno, con la possibilità di usufruire della quota di iscrizione ridotta di € 20,00 per il percorso di 19 km e di € 15,00 per il percorso da 11 km. Il giorno della gara iscrizione sul posto max n. 50 iscrizioni

"Ogni anno “La Sfadiàa – così il presidente Paolo Terruggia - è un’occasione per riunirci e ricordare Graziano Bonzani, un grande amico non solo per me, ma per moltissime persone. Il successo della manifestazione deriva dalle numerose Associazioni e gli Enti del territorio, che si prodigano

per la perfetta riuscita dell’evento, oltre al supporto delle famiglie Zanni e Bonzani, sempre presenti".