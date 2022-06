Arte e ricordi oggi a Valeggia per ricordare il suo artista

Si è svolta oggi, a Valeggia, la prima giornata di arte e ricordi in memoria di Giorgio Sartoretti , meglio conosciuto come Giorgio da Valeggia .

L'evento è stato aperto dalle autorità locali: Alberto Preioni, consigliere regionale per la Lega, Alessandro Lana, presidente della Provincia del VCO, Dario Ricchi, sindaco di Montescheno; oltre a loro alcuni amici dell'artista, come Giuseppe Possa, PierFranco Midali e Ivan Svilpo.

Numerosi i partecipanti che hanno approfittato della bellissima giornata di sole, arte e ricordi per scoprire un borgo meraviglioso, ricco di luce e colori, in cui l'anima di Giorgio vivrà per sempre.