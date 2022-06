Cercasi disegnatore CAD per ufficio tecnico

Penta srl azienda leader nella produzione di piani cucina e top bagno in diversi materiali, quali granito, marmo ed agglomerato, è alla ricerca di un Disegnatore CAD per ampliamento organico della sede di Piedimulera.



Il\La candidato\a ideale deve essere una persona dinamica in possesso di patente, predisposto al lavoro di gruppo e con forte volontà di crescita professionale.

Inviare curriculum vitae a info@pentastone.it



