L'amministrazione comunale: “Nessuna intenzione di rimuovere la storica passerella del Maglietto”

“Carissimi Cittadini, dopo aver preso visione della petizione che esprime preoccupazione sulla possibile sostituzione della storica passerella del Maglietto, riteniamo doveroso fornire un’informazione precisa sul percorso attuato dall’Amministrazione e dagli Uffici Comunali per risolvere il problema della sicurezza del passaggio pedonale, precisando che al momento non c’è nessuna intenzione di rimuoverla. Come molti ricorderanno, la passerella è stata oggetto di vari interventi di manutenzione per evitarne la chiusura.

Sulla struttura si sono susseguiti nel corso degli anni, a partire dal 1977 (perizia Ing. Bonomi) sino al 2018 (perizia Ing. Lalomia), studi, indagini e perizie, che hanno evidenziato gravi criticità strutturali.

Al fine di evitarne la chiusura, già con una serie di Ordinanze a tutela della pubblica incolumità, susseguitesi dal 2012 ad oggi, sono state poste limitazioni al numero di persone che vi potessero transitare, divieto di processioni, manifestazioni sportive, chiusura in caso di vento, ecc.

Preso atto della preoccupante situazione, abbiamo richiesto ed ottenuto dal Ministero un contributo, esclusivamente per la sola progettazione della messa in sicurezza, indispensabile per poter accedere a futuri bandi di finanziamento.

La progettazione è tutt’ora in fase iniziale, sono state eseguite una serie di indagini, da parte di una società specializzata, sui componenti della struttura, cavi, tiranti, ancoraggi, ecc.

A seguito degli esiti delle indagini dovrà essere redatto, da parte dello studio di Ingegneria incaricato, lo studio di fattibilità, che dovrà valutare, come previsto per legge, la comparazione di più soluzioni tra cui, in primis la possibilità di mantenimento della passerella esistente con la sua messa in sicurezza e l’alternativa di una nuova infrastruttura avente caratteristiche simili.

Non appena in possesso dello studio di fattibilità sarà nostro impegno valutare insieme a tutti i cittadini ed agli Enti competenti quale sia la proposta migliore e percorribile, al fine di poter procedere alla redazione del successivo progetto definitivo/esecutivo, con la speranza, condivisa da tutti noi, di poter mantenere la storica passerella.

Precisiamo, come già ribadito in Consiglio Comunale da parte degli Assessori preposti, al fine di tranquillizzare i cittadini su voci infondate circolanti in paese, che danno per cosa fatta la demolizione della passerella, che il finanziamento concesso riguarda esclusivamente l’attività di progettazione e non la realizzazione delle opere”.