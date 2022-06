Pecore sbranate dai lupi in Ticino, stop all’abbattimento

Il Consiglio di Stato del Ticino informa che, dall’esecutività dell’autorizzazione ad abbattere un lupo nel comprensorio della Val Rovana, ritenuto il responsabile di una predazione avvenuta alla fine di aprile a Piedipiodi-Cerentino il personale dell’Ufficio della caccia e della pesca ha garantito la messa in atto delle necessarie azioni, ma, nonostante l’enorme impegno profuso sull’intero periodo, ad oggi non si è riusciti a dar seguito all’abbattimento.

Solo nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno il KORA, il centro nazionale di riferimento per i grandi predatori, ha trasmesso i risultati finali delle analisi del DNA raccolto a seguito di quanto avvenuto alcune settimane fa, i quali attribuiscono la predazione di 19 pecore ai due lupi F93 (femmina) e M149 (maschio): questi individui sono la coppia del branco transfrontaliero dell’Onsernone che si credeva, prima di questo risultato e sulla base delle informazioni a disposizione, residente in un comprensorio più a sud rispetto alla Val Rovana.

Alla luce di questi nuovi elementi e preso atto che la predazione del 26 aprile scorso è attribuibile a un branco, in applicazione del diritto federale, la decisione di abbattimento pronunciata dal Consiglio di Stato il 18 maggio, fondata su una premessa rivelatasi errata, deve essere annullata e le autorità cantonali sono in costante contatto con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per ricevere indicazioni su come procedere in merito.

Le operazioni di ricerca finalizzate all’abbattimento di un lupo in Val Rovana da parte dei guardacaccia sono di conseguenza sospese in attesa delle decisioni dell’UFAM. In parallelo il personale dell’Ufficio della caccia e della pesca manterrà attivo il monitoraggio in Val Rovana al fine di verificare se questo branco si è riprodotto anche in questi mesi.