Si terranno domani i funerali di Carmen Hör vedova Brogini

Da Novara giunge notizia della morte di Carmen Hör vedova Brogini. Carmen, nata a Novara, era figlia di Luigina “Gina” Samonini e Camillo Hör.

Sorella di Maria Teresa Badate e di Mauro Hor, già presidente della Coop Editoriale “Il Rosa”.

Carmen è stata responsabile del settore consulenza normativa del lavoro e libri paga in Ascom Confcommercio a Novara.

Passò la maggiore parte delle sue estati tra Pestarena, Canfinello e Ceppo Morelli.

Volontaria come assistente agli ammalati in ospedale Maggiore di Novara, la si ricorda per la sua simpatia e sorriso coinvolgente.

I funerali saranno sarà celebrati domani venerdì alle ore 10.00 a Novara presso la chiesa di Sant Antonio. Da Padova, Corso Risorgimento, 96/B,