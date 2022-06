Covid, focus contagi nelle province piemontesi

In Piemonte nel periodo dal 6 al 12 giugno i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.021.

Suddivisi per province: Alessandria 75, Asti 29, Biella 45, Cuneo 108, Novara 76, Vercelli 38, VCO 40, Torino città 212, Torino area metropolitana 363.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 7.149 (+1.331 rispetto alla settimana precedente). Questa la suddivisione per province: Alessandria 526 (+59 ), Asti 205 (-48), Biella 314 (-48), Cuneo 757 (+61), Novara 531 (+160), Vercelli 263 (+32), VCO 277 (+ 119), Torino città 1481 (+227), Torino area metropolitana 2542 (+586).

Nella settimana dal 6 al 12 giugno l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 167.3, rialzo (+22,8%) rispetto ai 136.2 della settimana precedente (30 maggio- 5 giugno). Nel consueto confronto tra i dati settimanali, occorre considerare però che nel giorno 2 giugno si è registrato un numero molto basso di positivi.

Dal confronto tra la settimana 6-12 giugno e quella 23-30 maggio emerge un dato sostanzialmente in linea, come numero di casi. Pertanto è prematuro, sulla base dei dati attuali, ipotizzare che si tratti di un'inversione di tendenza rispetto al calo generalizzato che era in atto da molte settimane.