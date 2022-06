Macugnaga ricorda gli “Scrittori di Montagna”

Il Gruppo Italiano “Scittori di Montagna”, in collaborazione con la Sezione Cai Macugnaga, organizza il 50° anniversario della posa della grande lapide posta a ricordo degli “Scrittori di Montagna”, al cimitero di Chiesa Vecchia.



Sabato 18 Giugno

Ore 17:00 Visita al museo della montagna e contrabbando a Staffa.

Ore 21:00 Serata *150 anni della salita Est Monte Rosa* a cura di Teresio Valsesia, alla Kongresshaus.



Domenica 19 Giugno

Ore 9:15 Inaugurazione e benedizione della lapide ricordo presso il cimitero di Chiesa

Vecchia. Con la partecipazione del "Coro Monterosa"

Ore 10:00 Santa Messa del Corpus Domini in chiesa parrocchiale e a seguire processione.

Lo scrittore Marco Travaglini descrive così la storia del GISM: "Il Gruppo Italiano Scrittori di Montagna - Accademia di arte e di cultura alpina (G.I.S.M) nacque a Torino il 14 aprile 1929 per iniziativa di alcuni alpinisti e intellettuali appassionati di montagna come Agostino Ferrari e Adolfo Balliano. Una scelta compiuta in aperta polemica e in opposizione al trasferimento del Club Alpino Italiano a Roma e all’inquadramento dell’alpinismo nello “sport fascista”, aggregando al CONI il sodalizio fondato a Torino da Quintino Sella nel 1863. Ai fondatori del GISM risultava inaccettabile e riduttiva la definizione di alpinismo come semplice “sport”, omettendone i valori ideali, la creatività spirituale e artistica di un’ascensione dove non conta la competizione ma il senso dell’avventura, l’esempio virtuoso di un rapporto sostenibile tra l’uomo e l’ambiente montano".