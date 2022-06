Anche le penne nere di Domodossola alle Alpiniadi 2022

È in pieno svolgimento la terza edizione delle Alpiniadi estive che si tengono in Abruzzo. La Sezione di Domodossola partecipa con alcuni suoi atleti guidati dal segretario con delega allo sport, Pasquale Folchi alla manifestazione inaugurata a l'Aquila il 16 giugno.



Il programma della manifestazione, che si svolgerà fino a domenica, prevede:

Rocca di Mezzo

Venerdi 17 giugno 2022 - corsa individuale

Ore 8,00: Ritrovo presso la piazza del Comune di Rocca di Mezzo per la partenza della 48ª

Edizione del Campionato Nazionale ANA di

Corsa in Montagna Ore 9,00: Partenza della 1ª gara Ore 10,00: Partenza della 2ª gara

Ore 12,30: Pranzo presso il Centro Sportivo di Rocca di Mezzo. A seguire: Premiazioni e rientro a L’Aquila co



Fossa

Sabato 18 giugno 2022 - marcia di regolarità. Ore 8,00: Ritrovo presso la piazza del Villaggio di Fossa per la partenza del Campionato Nazionale ANA di Marcia di Regolarità

Ore 8,30: Alzabandiera

Ore 9,00: Partenza del Campionato

Ore 12,00: Pranzo presso il Centro Polivalente di Fossa

A seguire: Premiazioni e rientro a L’Aquila



L’Aquila

Sabato 18 giugno 2022 - gara di carabina laser e orienteering.

Ore 16,30: Ritrovo presso Piazza Duomo a

L’Aquila per la partenza della gara di Orienteering e Carabina Laser

Ore 17,00: Partenza della 1° gara

Ore 19,00: Premiazioni

Ore 20,30: Serata Verde dell’Alpino in Piazza Duomo



Isola del Gran Sasso

Domenica 19 giugno 2022 - corsa a staffetta

Ore 8,00: Ritrovo presso Piazza San Gabriele di Isola del Gran Sasso per la partenza del Campionato Nazionale ANA della Marcia a Staffetta

Ore 9,00: Partenza della 1ª gara

Ore 12,30: Pranzo presso il Centro Sportivo di Isola del Gran Sasso

Ore 14,30: Premiazione della Corsa a Staffetta.

A seguire: Premiazione dei vincitori della 3ª Alpiniade Estiva.

Ore 15,30: Cerimonia di chiusura