Asili nido, il Vco penultima provincia piemontese nell’offerta ai piccoli

Il Vco penultima provincia piemontese per quanto riguarda l’offerta di asili nido. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata da “Openpolis” – una Fondazione indipendente e senza scopo di lucro che promuove progetti per l’accesso alle informazioni pubbliche, la trasparenza e la partecipazione democratica –, e resa pubblica in questi giorni.

Nella graduatoria regionale “Posti per 100 residenti 0-2 anni in asili nodo e servizi per la prima infanzia” capeggiata da Biella (39,4%), e seguita da Novara (33,1%) e Torino (33%), il Verbano Cusio Ossola si posiziona al settimo posto con il 23,6%, seguita solo da Cuneo (22,2%). Un dato, quello relativo alla nostra provincia, ancor più negativo se si valuta che il Piemonte risulta essere maglia nera al Nord. In regione, sempre stando a Openpolis, ci sono infatti soltanto 30 posti ogni 100 piccoli.

Nei giorni scorsi VcoNews, va ricordato, aveva pubblicato un articolo sulla scia dei dati di un report effettuato dal Sole 24 ore che indicavano la nostra provincia nelle ultimissime posizioni, a livello nazionale, per quanto riguarda l’attenzione alle persone anziane.

Un dato negativo che ora si somma a questo sugli asili nido, e che fa emergere una seppur cauta preoccupazione tra gli abitanti per il loro futuro. Vco un paese né per vecchi né per bambini? “Asfaltano strade, costruiscono parcheggi e si fanno belli con le piste ciclabili, ma se si dimenticano di noi siamo fregati”, questo il commento amaro di un pensionato verbanese al nostro giornale.