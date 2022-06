Locarnese, quattordicenne muore dopo essersi tuffato in un fiume

Un ragazzo di 14 anni è annegato nel primo pomeriggio del 17 giugno nei pressi del "pozzo di Tegna" nel locarnese. Stando a una prima ricostruzione il giovane cittadino svizzero, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, si è trovato in difficoltà dopo essersi tuffato nel fiume, non riuscendo più a riemergere.

Le persone presenti hanno quindi allertato i soccorsi cercando nel frattempo di trarre in salvo il minore. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli e della Rega che, dopo aver riportato a riva il 14enne e aver praticato le manovre di rianimazione, lo hanno elitrasportato all'ospedale dove il ragazzo è purtroppo deceduto. Per prestare sostegno psicologico ai famigliari è stato richiesto l'intervento del Care Team.