Shopping online: 5 consigli per evitare rischi

Al giorno d'oggi sono sempre di più le persone che si rivolgono al mondo del web per effettuare i propri acquisti, consapevoli degli effettivi vantaggi che si possono ottenere ordinando online. Bisogna tuttavia ricordare che per non correre alcun tipo di rischio è importante prestare attenzione ad alcuni dettagli, in quanto non tutti i portali e-commerce si possono considerare sicuri al 100% e non sempre la qualità dei prodotti soddisfa le aspettative.

Vediamo allora insieme alcuni consigli utili per evitare brutte sorprese e fare shopping online senza rischi.

Controllare le informazioni presenti nel footer

Un primo consiglio utile per capire se il portale e-commerce in cui siamo capitati sia affidabile o meno è quello di controllare le informazioni presenti nel footer, ossia nell'area in basso del sito web. Se non viene esplicitata la Partita IVA, allora conviene uscire subito dal portale perché potrebbe trattarsi di un sito truffaldino o comunque poco serio, visto che si tratta di un'informazione che deve sempre essere inserita chiaramente. Questo è un trucco utile per verificare quei portali e-commerce nuovi, come ad esempio www.farmaora.it che è uno shop online di prodotti per la cura della persona aperto di recente e dunque ancora poco famoso ma non per questo meno affidabile, anzi. La partita IVA nel footer infatti è presente.

Transazioni sicure con decodificazione SSL

Un altro dettaglio importante, che permette di riconoscere un e-commerce affidabile e sicuro da uno che invece potrebbe riservare non poche brutte sorprese riguarda i sistemi per la decodifica delle transazioni. Quando infatti si paga online bisogna sempre accertarsi di farlo all'interno di un portale che sia dotato di sistemi di sicurezza avanzati, perché altrimenti aumenta in modo significativo il rischio di clonazioni della carta o furti d'identità. La decodificazione SSL garantisce standard di sicurezza molto buoni, dunque un portale e-commerce dotato di tale sistema si può considerare affidabile e serio.

Dettagli e informazioni sui prodotti

Per riconoscere un portale e-commerce serio è possibile anche dare un'occhiata alle schede dei vari prodotti che sono proposti alla vendita. Se queste sono complete, con tanto di codici identificativi come, ad esempio, il Minsan nel caso di dispositivi medici, allora si può stare più tranquilli. Se al contrario non viene indicato nessun dettaglio sul prodotto in questione, allora è meglio prestare attenzione ed evitare di procedere con l'ordine.

Possibilità di pagare alla consegna

Se si intende effettuare un acquisto su un portale e-commerce che non si conosce bene e che non è particolarmente famoso, allora la possibilità di pagare alla consegna è un chiaro indizio di affidabilità del venditore. Se infatti viene offerta tale opportunità, non si è costretti ad effettuare alcuna transazione in anticipo e si può corrispondere la somma dovuta solo nel momento della ricezione della merce.

Possibilità di effettuare il reso in modo semplice

Infine, un altro dettaglio da controllare riguarda la politica di reso. Se il portale offre la possibilità di restituire l'articolo ordinato in modo semplice e veloce, allora con ogni probabilità ha poco da nascondere ed è dunque affidabile.