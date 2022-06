Grande successo per la Walserküchen al Salone del Mobile di Milano

Anche un'azienda ossolana protagonista al Salone del Mobile di Milano. La 60ma edizione della prestigiosa vetrina internazionale dell'arredamento si è tenuta quest'anno nuovamente in presenza dal 7 al 12 giugno. Grandissima l'affluenza di visitatori, a riconferma della forza attrattiva e della grande capacità di coinvolgimento di questa manifestazione a livello mondiale per l'arredamento di qualità.

“È la nostra prima esperienza al Salone -racconta Ludovica Marini -, per noi tanta emozione e una grande volontà di raccontare chi siamo e da dove veniamo. Abbiamo voluto mostrare come abbiamo reinterpretato la cultura walser attraverso il concetto di una casa aperta e accogliente . Legno e pietra , materiali ossolani, sono gli elementi caratterizzanti della nostra filosofia di abitare, insieme alla valorizzazione degli spazi e dell'interazione tra le persone e gli ospiti che li vivono”.

Grande anche l'attenzione per la sostenibilità ambientale di Walserküchen. “Lo stand -sottolinea Marini- non utilizza colle ed è completamente smontabile: tutto sarà trasferito a Ornavasso senza produrre nessun tipo di rifiuto. Lo spazio diventerà parte dello show room dell'azienda in bassa Ossola, visitabile da tutti i clienti”.