Montagna in festa a Zornasco

Montagna protagonista a Zornasco. Nella frazione di Zornasco da venerdì 17 a domenica 19 giugno ritorna “Zurnask in aut”, la fiera della montagna organizzata in concomitanza con la festa Patronale di San Bernardo. Il primo appuntamento è fissato già per stasera, alle 21, con una conferenza che vedrà come relatore lo scrittore e alpinista Silvano Moroni, dal titolo “Un alpinista tra le etnie”.

Domani si ripartirà alle 14 con la tombola organizzata dalla parrocchia di Zornasco e l'apertura della mostra fotografica “Etnie al tramonto” a cura smpre di Silvano Moroni, presso l'ex latteria del paese. Alle 19.30 “Gnocco party”, cena a base di gnocchi del Pastificio Ossolano e, a seguire, alle 20.30, processione per le vie del paese con la partecipazione della Banda Alpina di Malesco. infine, alle 21.30 la serata musicale “Sound Bernard”, dj set con Mattia Coiro.

Domenica dopo la santa messa delle 10 con la benedizione degli alpinisti e delle attrezzature e il discorso di benvenuto a cura del Presidente di Asc Lombardia, spazio a svariate esperienze sportive: dallo speedhiking allo stretching, dall'orienteering al nordic walking fino al canyoning.

Alle 11 protagonista il Club del Libro della Valle Vigezzo e l'Ecomuseo, con la passeggiata: “4 passi con don Balconi”, che prevederà anche la lettura di alcune pagine del libro “Us sent” di Benito Mazzi. Sempre domenica ci sarà la possibilità di avvicinarsi al mondo dell'arrampicata sportiva, provando a scalare sulla facile parete di roccia di Zornasco, grazie all'assistenza delle guide alpine.