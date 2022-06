Semaforo della galleria di Paiesco in tilt, lunghe code sulla statale 337

Semaforo rosso a monte, semaforo rosso a valle. Risultato? Auto ferme in colonna all'imbocco della galleria di Paiesco, salendo da Masera, e un altro serpentone di auto ferme all'ingresso a nord del tunnel, a Ca' Turbin. I disagi si registrano da oggi pomeriggio intorno alle 16 e la situazione non è stata ancora risolta. Provvidenziale però l'arrivo della polizia stradale che sta regolando il traffico lungo la statale, in questi momenti particolarmente trafficata.