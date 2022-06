Ruote nella Storia, tour storico del lago Maggiore e isole Borromee

L'Automobile Club Verbano Cusio Ossola organizza per il 3 luglio 2022 Ruote nella Storia.

L'l'intento è radunare collezionisti ed appassionati di veicoli storici e nel contempo far conoscere le bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio. Dopo il 2° tour storico delle Valli dell'Ossola che si è svolto con grande successo nel 2021, questo nuovo tour va alla scoperta dei Laghi e delle sue Isole, con raduno, esposizione delle auto e partenza dalla piazza Garibaldi di Pallanza - Verbania, in pieno lungolago. Il tour prosegue lungo le vie che portano al Lago di Mergozzo e dopo aver attraversato la Strada Panoramica, prova Speciale del Mitico Valli Ossolane anni ’90, si arriva a Stresa. Una prima tappa per l’aperitivo sarà nel centro storico di Baveno. Una volta parcheggiate le auto, il battello condurrà i partecipanti indietro nel tempo, con una visita alla meravigliosa Isola Bella. Qui, al ristorante Il Delfino, ci sarà il pranzo a conclusione del quale avverrà la consueta premiazione per tutti i partecipanti. Chi volesse potrà, prima del rientro, visitare l’isola e il Palazzo Borromeo.

“Dopo la gara di regolarità storica che si è svolta martedì 5 giugno, proseguiamo con l’organizzazione di eventi rivolti agli appassionati dei motori ma anche alla promozione del territorio – afferma il presidente di AC-VCO Beppe Zagami -. Quest’anno è con grande gioia che porteremo i nostri associati alle Isole Borromee, un fiore all’occhiello per tutto il VCO. Nel 2021 la manifestazione ha portato lungo le strade dell’Ossola circa 40 automobili storiche, speriamo quest’anno di poter fare ancora meglio”.

Per il secondo anno consecutivo la giornata è dedicata al ricordo dello storico presidente dell'AC-VCO il Cav. Prof. Donato Cataldo e si avvale della collaborazione dell'associazione "Corriamo per un sorriso nel cuore".

Programma 3 luglio 2022

ore 9,00 - 9,30: registrazione e iscrizione presso gazebo ACI Storico in Piazza Garibaldi Pallanza Verbania

ore 9,30 - 11,00: esposizione Auto in Piazza Garibaldi Verbania

ore 11,00: partenza per il tour

ore 12,00: aperitivo a Baveno, in Piazza Matteotti a La Bottega

ore 12,45: appuntamento con il Battello in Piazza Imbarcadero a Stresa

ore 13,00: ristorante Il Delfino, Isola Bella

ore 15,00: premiazione

ore 16,00: fine della manifestazione e rientro libero per tutti.

Modalità di partecipazione

I partecipanti dovranno inviare la scheda di iscrizione entro il 1° luglio 2022, alla segreteria dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola all'indirizzo automobileclub@vco.aci.it .

E' possibile consegnare la scheda d'iscrizione con le quote direttamente all'AC VCO in Regione Nosere 4 a Domodossola. Le iscrizioni effettuate dopo il 1° luglio saranno subordinate all'accettazione dell'AC VCO per ovvi motivi organizzativi. Numero massimo iscrizioni 50 autovetture.

Per informazioni e chiarimenti contattare l'Automobile Club VCO al numero 0324 242008. La scheda d'iscrizione è scaricabile dal sito www.vco.aci.it nella sezione Notizie ed eventi.

Premi

Ai partecipanti alla manifestazione verranno consegnati premi, riconoscimenti per la partecipazione e gadget offerti dagli organizzatori.