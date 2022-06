Dopo una breve malattia si è spento in ospedale Mario Falcioni, 61 anni, apprezzato chef.

Per molti anni è stato responsabile unico delle cucine nella Clinica Santa Chiara di Locarno. Sposato con Valda Veronese, a Domodossola hanno gestito, per qualche anno, il ristorante Pattarone e, per breve tempo, il Circolo del Badulerio.

I funerali si terranno lunedì 20 alle ore 15 nella chiesa parrocchiale S.S. Stefano e Antonio Abate di Preglia.