I bambini della scuola d'infanzia Coccinelle di Crevola in vista all'aviosuperficie

I giovanissimi alunni della scuola dell’infanzia Coccinelle di Crevoladossola hanno trascorso l’intera giornata di venerdì 17 giugno all’aviosuperficie Chavez/Marini di Masera. L'uscita è stata la conclusione di un percorso alla scoperta del personaggio di Geo Chavez e dei pionieri del volo che ha visto impegnati i bambini durante parte dell’anno scolastico e che li ha condotti a visitare diversi luoghi e opere celebranti il coraggioso pilota peruviano in Ossola.

I bambini sono arrivati in mattinata dopo una passeggiata sulla via Campeccio, con visita ai numerosi allevamenti di cavalli. Lungo il percorso hanno anche fatto visita alla Giana Helicopter che ha permesso loro di vedere da vicino il loro parco mezzi. All’aviosuperficie, gli alunni sono stati accolti dal presidente Pier Giovanni Bracali, che è rimasto con i bambini per tutta la giornata, mostrando loro gli hangar e i velivoli ivi custoditi, ha ampiamente spiegato agli alunni caratteristiche e dettagli degli ultraleggeri e anche degli aeromodelli custoditi nella struttura. Con lui il Carlo Cerutti, esperto in particolare del volo in aliante.

La visita è stata un susseguirsi di emozioni per i bambini, che hanno potuto salire a bordo di un velivolo ed hanno potuto assistere a numerosi decolli ed atterraggi da pochissimi metri di distanza e parlare direttamente con i piloti.

Le insegnanti delle scuole desiderano ringraziare per l’accoglienza l’intero club Airvaldossola, in particolare i signori Carlo e Piero, per la professionalità e la grande passione che hanno saputo trasmettere.