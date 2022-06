'Progetta con noi', il Cst sostiene tutte le progettualità presentate

Progetta con noi è il nuovo servizio promosso dal Centro Servizi per il Territorio NO-VCO per sostenere proposte concrete e idee progettuali degli ETS delle provincie di Novara e del VCO. Si tratta di uno sportello permanente di coprogettazione dove il CST mette a disposizione le competenze dei suoi operatori, attraverso consulenze mirate, per dare vita a progetti di particolare rilevanza per i territori. La peculiarità dello sportello è proprio quella di ascolto e accompagnamento delle associazioni nella stesura e concretizzazione dell’idea progettuale, che viene poi valutata dal Consiglio Direttivo del Centro durante le sue sedute nel corso di tutto l'anno.

Così con Progetta con noi si supera la logica del bando, come sottolinea il Presidente Daniele Giaime “l’iniziativa non si esaurisce in un bando annuale, ma intende proprio offrire un supporto continuo alle nostre associazioni, che già a causa del covid hanno visto una drastica riduzione delle risorse per la mancanza di eventi di raccolta fondi a sostegno delle progettualità. È un cambio di prospettiva importante che ci auguriamo possa rispondere al meglio alle esigenze delle nostre associazioni. Siamo davvero soddisfatti per la risposta dei territori e la proficua collaborazione con gli operatori del Centro. La capacità del Terzo Settore di progettare e rispondere alle esigenze della comunità rimane straordinaria, così come l'eterogeneità e la ricchezza delle idee che ogni volta emergono e che permettono l'impatto sociale positivo dei fondi che eroghiamo”.







Nella seduta del Consiglio Direttivo dello scorso 16 giugno sono stati presentati 14 progetti, tutti interamente approvati “per un valore di circa 25.000 euro – spiega Caterina Mandarini, Direttore del CST – che sommati ai 9 progetti approvati precedentemente portano ad un valore totale di 40.000 euro di iniziative sostenute grazie al nuovo servizio dello sportello di coprogettazione. Ricordiamo a tutte le realtà associative dei territori che la possibilità continua e lo Sportello è pronto a nuove collaborazioni, dunque, non esitate a contattare i nostri referenti”.

Le progettualità degli ETS hanno riguardato prevalentemente gli ambiti della Formazione e della Promozione, a conferma ancora una volta di quanto sia importante un volontariato qualificato e il sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni.

Ecco i progetti:

ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI DOWN (Arona) - Mi af-fido : percorso di formazione dei volontari per la gestione di laboratori finalizzati alla pet therapy con i cani.

GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA DEL VERGANTE (Nebbiuno) - Corso autisti mezzi di soccorso : corso di formazione rivolto ai volontari aspiranti autisti al fine di ampliare il servizio che l'associazione può offrire alla cittadinanza.

AMICI DI ROSMINI (Domodossola) - Gli Amici di Rosmini, una rete di cuori e di opere : realizzazione di un sito web e materiale promozione per incontri con le scuole.

PROSENECTUTE (Omegna) – ABCDigital - Alfabetizzazione digitale per i volontari : Percorso di alfabetizzazione al digitale per i volontari dell’associazione.

CONTORNO VIOLA (Verbania) - Peer for you: un percorso di cittadinanza digitale : nell’ambito dei percorsi formativi della patente di smartphone sarà utilizzato lo strumento dello spot sociale come video stimolo per riflettere sui rischi e le opportunità del web.

ANC - ASS. NAZIONALE CARABINIERI (Verbania) - Donami un sorriso : formazione dei volontari dell’associazione per la gestione e l’attività che si svolge con i cavalli.

CIRCOLO CULTURARE OMODEI ZORINI (Arona) - Festeggiammo i 25 anni di attività : organizzare l’evento di premiazione dei vincitori del bando 2022 del Premio Letterario, nonché favorire l’impegno dei giovani meritevoli nei primi passi verso il complesso ma stimolante mondo culturale.

ASSOCIAZIONE MALATI ALZHEIMER NOVARA ONLUS (Novara) - 25 anni di attività : Iniziative di sensibilizzazione per celebrare i 25 anni dell’associazione.

CON TE CUREGGIO (Cureggio) - Ci vediamo a Casa Tacchelli : animazione con eventi organizzati dalla rete di associazioni di Cureggio il Parco Tacchelli durante il periodo estivo.

AVIS LESA (Lesa) - Donare è un gioco…. da ragazzi : realizzare magliette con logo e gadget da distribuire in occasione di eventi sportivi con finalità di sensibilizzazione alla donazione del sangue.

ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO ENRICO MICHELI (Novara) - Gli Asperger rispondono : creazione di uno sportello virtuale per offrire un supporto alle persone affette da Aspenger, favorendo la formazione e il supporto tra pari.

MAMMA PARLIAMONE (Novara) - D² Disegno x Dono : raccolta di disegni sul tema del dono che grazie all’intervento di un cantastorie diventeranno una storia. Sarà realizzata una pubblicazione che verrà offerta ai sostenitori per raccogliere fondi per l’associazione.

MIMOSA AMICI DEL DH ONCOLOGICO (Borgomanero) - Percorso formativo : realizzare un percorso formativo rivolto ai volontari con l’obiettivo di ri-motivarli, standardizzare le modalità di relazione con pazienti, operatori e popolazione, formare i nuovi volontari e favorire il team-building dopo la pandemia.

NOI COME VOI (Galliate) – Squisito : percorso formativo rivolto ai volontari dell’associazione coinvolti nel progetto "Open Bar" che vede gli utenti dell’associazione impegnati nella preparazione e distribuzione di cibi.





Grazie a Progetta con noi non solo il CST supporta le progettualità degli ETS ma le accompagna in un’ottica di progettazione condivisa, come commenta il Vice Presidente Carlo Teruzzi: “è uno strumento davvero importante perché ci permette di sostenere il tessuto associativo ma anche, attraverso il percorso di coprogettazione e accompagnamento personalizzato, di far acquisire competenze nella progettazione agli ETS, elemento sempre più importante per loro”.