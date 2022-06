Macugnaga presenta il nuovo logo e la nuova comunicazione digitale per il turismo

Venerdì 1 luglio, dopo l'apertura della Fiera di San Bernardo, verrà ufficialmente presentato alle 17 nella sala Kongresshaus il nuovo logo e la nuova comunicazione digitale per promuovere il Comune di Macugnaga e la Valle Anzasca.

Moderatore dell'incontro sarà il dottor Giacomo Pini, consulente internazionale di turismo. Alla tavola rotonda sono stati invitati tutti gli operatori economici e turistici del territorio, le Associazioni. Enti e tutti gli amministratori della Valle.



“Il nuovo indirizzo turistico-ricettivo di tutta la Valle Anzasca, di Macugnaga e non solo, testimonia il nostro impegno -così l'amministrazione- per dare alla splendida parete Est del Monte Rosa la giusta visibilità e conoscenza. Il paese walser rappresenta, con il suo ambiente esclusivo, la 'piattaforma panoramica' per poter ammirare e toccare con mano queste bellezze naturali ad oggi troppo poco conosciute”.