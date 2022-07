Trail Luse Avis Race con Sandro Donati e Alex Schwazer

Sarà l’alpe Lusentino lo scenario della prima edizione della manifestazione podistica Luse AVIS Race, un trail che si correrà sabato 2 luglio con partenza alle ore 19:30. Gli organizzatori dell’Atletica AVIS Ossolana hanno pensato a un percorso immerso nella natura per complessivi 8 Km (2 giri da 4 Km) che raggiungerà il pianoro della pineta dell’alpe Foppiano per poi ridiscendere al Lusentino, per un dislivello complessivo pari a circa 350 metri.

La manifestazione ha la connotazione di trail “a sorpresa”. La prima avverrà nel corso del pre gara, con un’intervista doppia a 2 big dell’atletica nazionale: il tecnico Sandro Donati e il marciatore Alex Schwazer. Il primo, noto per aver allenato la Nazionale di Atletica Leggera, per le sue battaglie contro il doping, nonché attuale allenatore dello stesso Schwazer, sarà presente al Lusentino, mentre il famoso atleta, al centro di un contestato caso di doping, assolto dalla giustizia ordinaria italiana, sarà invece presente in video. Sandro Donati sarà poi lo starter d’eccezione della corsa.

Durante il pasta party organizzato a fine gara da “Domobianca 365”, allietato da musica con DJ set, si procederà all’estrazione di numerosi ricchi premi tra i podisti che avranno corso il trail, estrazione con criterio “a sorpresa”. L’impronta della serata vuol essere quella dello sport coniugata al divertimento. Iscrizioni sul posto con ritrovo alle ore 18:30. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dell’evento e sul sito www.atletica-avis-ossolana.it.

(Foto social)