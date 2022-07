Addio a Giorgio Rulfi alpino centenario del Battaglione sciatori Monte Cervino

Da Frabosa Soprana (Cn) giunge notizia che è mancato Giorgio Rulfi, alpino centenario del Battaglione sciatori Monte Cervino.

Lo storico anzaschino Marco Sonzogni l’aveva intervistato pochi mesi fa. Questo il racconto che ne era scaturito: “Passeggiando da turista per la piazzetta in salita di Frabosa Soprana nel monregalese, m’imbatto in un signore mingherlino, dritto e asciutto come un fuso con un atteggiamento che reputo disponibile al colloquio. Scopro poi di parlare con un centenario reduce della ritirata di Russia che ha vissuto con il battaglione “Monte Cervino” il primo reparto alpino inviato in Russia.

Nella steppa conosce Mario Rigoni Stern autore di Il sergente nella neve, con cui fa “amicissia”. Giorgio Rulfi, questo è il nome dell’alpino frabosano, viene poi catturato dai russi e imprigionato in Pakistan nei campi di cotone. L’amicizia con lo scrittore di Asiago non si esaurisce con la fine della guerra. Giorgio ricorda le sue visite e la gita alle grotte di Bossea in val Corsaglia. Uomini di montagne diverse avvicinati dalla guerra”.