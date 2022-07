Oxilia Festival, a Varzo va in scena 'Pezzi-Si vive per imparare a restare morti tanto tempo'

Secondo appuntamento per il festival Oxilia sabato 9 luglio alle ore 21.15 presso la scalinata della chiesa di S. Giorgio in Varzo. Il primo appuntamento teatrale del cartellone vedrà in scena lo spettacolo "Pezzi - si vive per imparare a restare morti tanto tempo" con la compagnia teatrale Rueda Teatro.

Lo spettacolo è stato vincitore del Roma Fringe Festival 2019 con numerose date in tutta Italia.

"Un appuntamento di grande valore per il festival, che segna una nuova collaborazione con questa giovane realtà laziale. Un testo che abbiamo conosciuto nel 2019 e che da tempo volevamo portare nel nostro cartellone per il valore artistico che rappresenta. Lo spettacolo è frutto di un grande e sapiente lavoro di scrittura scenica; un vero pezzo di teatro contemporaneo fatto da giovani che possiedono passione, competenze e una autentica visione artistica di qualità" è il commento del direttore artistico della sezione teatrale Matteo Minetti.

Pezzi è un testo drammatico in cui le artiste mettono in scena grandi doti recitative legate anche al comico, all'ironia amara; un testo che ha moltissime sfumature e che si rende apprezzabile a vari tipi di pubblico e fasce d'età. Lo spettacolo pone al centro il tema della memoria, in particolare della memoria famigliare e della incomunicabilità, come spiega la stessa compagnia nelle note dello spettacolo. Un lavoro di scrittura scenica. Un lavoro lungo. Un lavoro che ha assorbito il nostro tempo e le nostre energie per circa nove mesi. Un processo attento e preciso. Un processo in cui si sono condivisi quadri, immagini, pensieri, poesie, esperienze, spaccati di vita. Un processo che, passo dopo passo, ha dato vita ad uno spettacolo. Uno spettacolo che parla di morte, di ricordi, di paure. Che parla di legami, di dolore, di vissuti. Che parla alle madri, ai padri e ai figli. Che parla di famiglia. Che parla ad ognuno e di ognuno di noi. Regia e drammaturgia Laura Nardinocchi Con Ilaria Fantozzi, Ilaria Giorgi, Claudia Guidi Scene Ludovica Muraca Musiche Francesco Gentile Luci Paride Donatelli Foto Simone Galli Produzione Florian Metateatro, Theatron Produzioni, Rueda Teatro





“Lo spettacolo -così gli organizzatori- è il primo dei due appuntamenti varzesi del 2022 (il secondo il 3 agosto ) e continua la fruttuosa collaborazione con il comune di Varzo nella persona dell'assessore Mauro Tiboni e la pro loco Valle Divedro. Un ringraziamento doveroso inoltre a Don Marco Piola e alla parrocchia di Varzo che hanno dato un apporto all'organizzazione logistica della serata, come nelle precedenti edizioni. In questo senso gli appuntamenti varzesi realizzano sempre la collaborazione che il festival intende promuovere sul territorio con tutte le realtà locali”.





Tutte le informazioni su www.oxilia.it.