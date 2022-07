Milizia di Bannio, assegnati gli ufficiali per le celebrazioni di agosto

Assegnati gli Ufficiali Superiori della Milizia di Bannio per le celebrazioni di agosto. Sabato 2 luglio, alla presenza dei quattro gruppi storici schierati, la Milizia Tradizionale di Calasca, la Milizia Napoleonica di Ponto Valentino (CH), il Gruppo Storico Fifres et Tambours “La Gougra” di St.Jean (CH) e la Milizia Tradizionale di Bannio, in occasione del particolare Raduno dei Gruppi Storici, si è compiuta in maniera ufficiale e solenne, l’estrazione degli Ufficiali Superiori che indosseranno questi ruoli il 5 e 7 agosto 2022, giorni dell’anniversario dei 400 anni della Milizia di Bannio e del Santuario della Beate Vergine della Neve e per il 28 Agosto, Festa Patronale di San Bartolomeo.



Il presidente Remigio Foscaletti, come da storico protocollo, ha letto l’elenco ufficiale dei soci azionisti e i nomi degli aspiranti ufficiali poi ha proceduto all’estrazione dei quattro Ufficiali a cavallo che comanderanno le due Compagnie della Milizia di Bannio durante i festeggiamenti d’agosto.



Cariche per il 5 agosto: Colonnello, Ivo Pizzi; Tenente Colonnello, Simone Giardino; Maggiore, Fabio Cocchini







Cariche per il 7 agosto: Colonnello: Ercole Vittoni; Tenente Colonnello, Marzio Ghiotto; Maggiore, Andrea Pizzi; Aiutante Maggiore, Mattia Fontana.







Cariche per il 28 agosto: Maggiore, Mattia Fontana; Aiutante Maggiore, Fabio Cocchini.







In occasione dei Festeggiamenti patronali sarà il Maggiore a comandare la Milizia, coadiuvato dal Capitano della prima compagnia. La tradizione prevede che il Colonnello, il Tenente Colonnello, l’Aiutante Maggiore e il Capitano della seconda compagnia non sfilano durante i festeggiamenti del patrono.

(Foto Susy Mezzanotte)