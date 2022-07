Briga un operaio muore dopo essere stato trovato sotto un'auto cisterna

Un incidente sul lavoro è avvenuto mercoledì pomeriggio presso lo scalo di smistamento di Briga (VS). Sul posto è morto un uomo di 62 anni.La Procura ha avviato un’indagine in collaborazione con la Polizia Cantonale.

L’incidente ha perturbato il traffico dall’Alto Vallese verso l’Italia. Alcuni collegamenti tra Visp e Briga sono stati soppressi mentre altri convogli hanno subito ritardi. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 21.30, secondo quanto comunicato dalle Ffs.

Fermi i treni navetta sempre in seguito all’incidente, non sono più in funzione i treni navetta della compagnia Bls per il trasporto di auto tra Briga e Iselle di Trasquera (Italia). Probabilmente resteranno fermi fino a domani, ha detto all’agenzia di stampa Keystone-Ats un portavoce delle Ffs. Si consiglia agli automobilisti di utilizzare il percorso del Passo del Sempione. Gli altri collegamenti con l’Italia non sono interessati dall’interruzione.