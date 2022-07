Il film “L’apprendistato” a Macugnaga

Il film “L’apprendistato” del regista Davide Maldi, girato all'Istituto Alberghiero Rosmini torna in Ossola per una proiezione speciale a Macugnaga

Il film è stato presentato in prima mondiale al Locarno Film Festival 2019, ha vinto il Gran Premio della Giuria al Torino Film Festival 2019, è stato selezionato in numerosi altri festival internazionali, tra cui il Festival del Cinema Italiano di Annecy, il DOK festival di Lipsia e il Gijón International Film Festival.

Ha vinto al Molise Cinema Festival ed è anche stato proiettato al MoMA di New York.