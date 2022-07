In biblioteca a Domo un nuovo incontro con "Coccole e filastrocche"

Dopo il successo del primo incontro, sabato prossimo, 9 luglio, alle ore 10.30 presso la Biblioteca Civica Contini si replica con un nuovo appuntamento delle letture condotte da Sara Caprera dedicate ai più piccini, da 0 a 24 mesi, perché, come sa chi ha già partecipato, non è mai troppo presto per cominciare a divertirsi con il magico mondo dei libri.

Sono già pronte tante filastrocche, canti di benvenuto, battimani e pupazzi animati con cui giocare.

Per i genitori sarà un’occasione per rendere ancora più emozionante l’avventura di veder crescere i loro bambini.

Per offrire a tutti i piccoli partecipanti uno spazio accogliente e le giuste attenzioni, per motivi organizzativi, la partecipazione sarà soggetta a prenotazione fino ad esaurimento posti.

Per prenotarsi basterà telefonare in biblioteca al numero 0324/242232, oppure scrivendo una mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.