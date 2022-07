Asl, prorogato di 3 mesi il contratto del medico Claudia Filippinetti in Vigezzo

Dopo una settimana dal grido d'allarme lanciato dalla Valle Vigezzo, in data odierna ASL VCO ha comunicato di aver provveduto a conferire l'incarico a tempo determinato alla Dottoressa Claudia Filippinetti per coprire fino a settembre tutti i pazienti che nel frattempo dovranno provvedere alla scelta del medico.

“Ringrazio per la sensibilità dimostrata la dottoressa Chiara Serpieri, Direttore Generale ASL VCO, e il dottor Paolo Borgotti, Direttore del Distretto VCO, ma voglio chiarire – precisa il Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini, che si era fatto portavoce delle necessità dei pazienti – che la presenza della Dott.ssa Filippinetti sarà ridotta rispetto al passato, a causa di una impossibilità a condurre l'assistenza primaria continuativa, a partire dal 1° luglio, per l'incompatibilità con il Corso di Formazione che la Dottoressa conduce per poter diventare Medico di Famiglia titolare.”

Si invitano pertanto tutti i pazienti che abbiano particolari necessità di cura, anche a domicilio, a provvedere il prima possibile alla scelta del medico tra i professionisti presenti nell'ambito territoriale 1, in grado di accogliere le loro necessità.

“Desidero infine ringraziare – conclude il Sindaco Cottini – tutte le persone che in queste giornate si sono recate presso gli uffici comunali di Santa Maria Maggiore e gli altri punti di raccolta dei comuni vigezzini per apporre una firma a sostegno del mantenimento in servizio della Dott.ssa Filippinetti, manifestando così una forte stima nei confronti della sua professionalità, e un riconoscimento del ruolo che i medici di medicina generale rivestono nei nostri territori.”