Ottimo ottavo posto per Francesca Barale agli Europei di ciclismo

Ottimo ottavo posto per Francesca Barale ai Campionati Europei di ciclismo Under 23 in programma in Portogallo da oggi al 10 Luglio.

Stamani era in calendario la cronometro che ha visto l’ossolana conquistare un traguardo preziosissimo, visto che Francesca ha solo 19 anni ed era impegnata con cicliste con più esperienza. Ma il risultato è in prospettiva ottimo dato che la giovane ossolana potrà ancora migliorare in campo europeo nei prossimi anni visto la giovane età.

Barale si è piazzata seconda tra le italiane con il tempo di 33’37’’.75: è stata preceduta da Vittoria Guazzini, giunta seconda.

Il titolo europeo a cronometro è stato conquistato dalla olandese Shirin Anrooij, classe 2002, con il tempo di 31’ 34’’. 12, già campionessa europea a cronometro nel 2019 e campionessa mondiale nel ciclocross due anni fa.