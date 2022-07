''Anas deve riaprire subito la vecchia statale''

‘’Non ci riprovassero !’’ E’ durissima contro Anas il sindaco di Formazza, Bruna Papa.La situazione della chiusura con cancelli della vecchia statale alle ‘Casse’ proprio non le va giù. E tantomeno la risposta data da Anas.

La società dice ‘’ Abbiamo ricostruito il guado sul Toce e a breve faremo lavori di protezione del versante per un investimento di circa 450 mila euro. Consegneremo la strada all’amministrazione comunale di Formazza assumendoci l’impegno della successiva ricostruzione del ponte sul Toce, attualmente in fase di riprogettazione».

Ma il sindaco non ci sta: ‘’Prima costruiscono il ponte perché se non lo hanno fatto fin ora che la strada è loro figuriamoci quando diventerà comunale. Oggi sono ancora alla progettazione. Inoltre. rifanno tutta la strada che, per colpa del loro abbandono, è ridotta così . Poi semmai la passeranno al Comune. Ma nel frattempo la devono aprire! Qui ci vogliono altro che 400 mila euro Lo sanno benissimo perché gli era già stato detto il Prefettura 10 anni fa’’.