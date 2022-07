Cestistica, al via domani il torneo di basket a Domobianca365

Ottima risposta per il Basket al Luse, il torneo che ritorna domani e domenica dopo due anni di stop forzato causa Covid e che ha cambiato location, spostandosi dal Badulerio a Domobianca365.

Il campo è in fase di allestimento e sarà completato domani. “ La risposta è stata ottima e ci soddisfa pienamente -sottolinea il presidente della Cestistica Nicola Guerra- si sono iscritte tredici squadre senior e sei under. Dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi due anni, non potevamo chiedere di meglio. Sarà un week end di basket, divertimento e musica, in una location spettacolare che si presta ad organizzare eventi del genere. Grazie a Domobianca 365 per la collaborazione e per esserci vicini tra i main sponsor del nostro movimento”.

Nella due giorni spazio anche allo stand del Balabiott, alla musica con dj set e possibilità di piazzare le tende in una apposita area.