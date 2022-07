Comunitour e uno spettacolo teatrale sulle leggende delle Alpi a Trontano

Organizzati insieme alle comunità del progetto Comuniterràe, i Comunitour proseguiranno fino a fine ottobre, ma quello in programma a Trontano sabato 16 luglio ha un sapore speciale.

Il tema scelto per l'edizione 2022 è “Antichi mestieri, saperi, tradizioni e leggende delle Terre di Mezzo”: la comunità locale di Trontano potrà raccontarsi e raccontare il proprio territorio, con le ricchezze culturali materiali e immateriali di cui è portatrice e portavoce. Con ritrovo alle ore 14, il percorso porterà i partecipanti in direzione dei Mulini del Rio Graglia, passando per la frazione di Ventriago con i suoi affreschi e il forno di comunità. Si continua per l'abitato antico di Verigo fino a raggiungere la cappella di Valegia, affrescata dal pittore vigezzino Borgnis, per poi fare tappa alla località Quara, con il suo torchio del 1700 e un altro forno di comunità. Trontano è ricca di testimonianze rurali, ma anche devozionali: proseguendo verso la frazione Castello si incontrano infatti numerosi affreschi, fino all'Oratorio della Madonna del Piai e, rientrando nella piazza principale del paese, l'Oratorio di Santa Marta e la Chiesa della Natività di Maria Vergine.

Oltre al Comunitour dedicato alla scoperta di Trontano, in compagnia dei suoi stessi abitanti- ciceroni, la giornata alle porte della Val Grande si arricchisce di un evento serale. Dopo la cena al sacco presso i tavoli dell'area feste semi-coperta, alle 20.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Se si dice sarà vero”. La rappresentazione è tratta dal libro “Leggende di Trontano” (Grossi) di don Tullio Bertamini e prende spunto anche da altre leggende del territorio: uno spettacolo amatoriale frutto di un laboratorio di teatro condotto da Danila Massara, coreografa, regista e insegnante di teatro-danza.

L'iniziativa, nata dall’Associazione Culturale Navasco e promossa dalla Comunità di Trontano, è stata realizzata grazie al contributo dell’Ente Parco Val Grande, nell’ambito del progetto “Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola” sostenuto da Fondazione Cariplo. .

Sul palco quindici interpreti, di tutte le età - dai 9 agli 84 anni - e di tutti i livelli di esperienza nel teatro. Attraverso i loro personaggi porteranno in scena vicende quotidiane di una Trontano di qualche secolo fa: protagonisti i racconti popolari che, tra fantasia e realtà, hanno accompagnato la storia degli abitanti di queste valli.

Scopo del progetto è stato da un lato coinvolgere le persone del territorio in un percorso di gruppo, sensibilizzandoli al linguaggio teatrale, dall’altro far scoprire o non far dimenticare le leggende, patrimonio della cultura popolare.

Lo spettacolo teatrale è aperto a tutti, anche a chi non avesse preso parte al Comunitour.

L'intera giornata è a partecipazione gratuita. Per prendere parte al Comunitour è però obbligatoria la prenotazione tramite il Google Modulo entro quattro giorni dall'escursione (12/07/22 h24:00): https://forms.gle/Hz1qvZY2LjYNSaMC7

Per visionare il calendario completo è possibile visitare la pagina news di www.comuniterrae.it, la pagina Facebook e il profilo Instagram Comuniterrae.