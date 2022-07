Al via i lavori per il guasto alla rete idrica al Boschetto

‘’Se non sono già iniziati nelle scorse ore, dovrebbero partire al più tardi oggi i lavori di riparazione del guasto segnalato nella frazione Boschetto’’. Così ci risponde il sindaco Bruno Toscani al quale abbiamo segnalato le lamentele che arrivavano dal Boschetto dove da diversi giorni c’è una perdita di acqua.

‘’Sono ormai una ventina di giorni che abbiamo una perdita dalla rete idrica’’ dicono alcuni residenti della frazione alta. ‘’Nonostante diversi solleciti – spiegano Acque Novara Vco - non è intervenuta. La perdita è di circa 15/20 litri di acqua al minuto, che va a riversarsi nel sottosuolo causando problemi di infiltrazioni ad alcune abitazioni. Tutto ciò, in un periodo di fortissima siccità quando l’acqua è preziosa’’.

Ora però il sindaco rimarca che i lavori sono al via. ‘’Purtroppo abbiamo avuto problemi anche in via Ceretti e un problema di fognatura in via Valdrè. Sono effettivamente diverse le squadre di Acque Novara Vco impegnate sul nostro territorio’’.