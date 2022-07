Tragico volo nel dirupo: escursionista muore in Canton Ticino

Incidente mortale sui monti del Canton Ticino, nella zona del Cogn di Camadra, in alta Valle di Blenio. Nella serata di ieri, poco prima delle 22, è giunta la segnalazione del mancato rientro di un 64enne escursionista svizzero domiciliato nel Luganese.

In breve tempo è stato avviato un dispositivo coordinato dalla Polizia cantonale con il coinvolgimento anche del Soccorso Alpino Svizzero e della Rega. Sulla base degli accertamenti e delle informazioni raccolte è stato così possibile circoscrivere la zona delle ricerche.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all'inchiesta di polizia stabilire, il 64enne, ritrovato verso la una di questa notte, è rimasto vittima di una caduta, precipitando in un burrone in una zona impervia situata a un'altitudine di oltre 2.100 metri.

I soccorritori della Rega non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo a causa delle gravi ferite riportate.