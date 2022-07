A luglio tre aperitivi a tema con l’associazione Canova

L’associazione Canova, attiva in val d’Ossola nella promozione e la valorizzazione dell’architettura tradizionale in pietra, propone nel mese di luglio tre aperitivi tematici presso il villaggio laboratorio di Ghesc. Lo scopo degli appuntamenti è quello di creare momenti di scambio e di confronto attorno alle tematiche presentate dai vari ospiti che interverranno.

A fare da cornice agli appuntamenti sarà il villaggio medievale situato nel comune di Montecrestese e oggetto di un lavoro di recupero che l’associazione Canova sta portando avanti da oltre dieci anni in collaborazione con università italiane e straniere. Gli eventi, gratuiti, si svolgeranno nelle giornate del 17-24 e 31 luglio, a partire dalle ore 18:00. Ghesc è raggiungibile a piedi con un sentiero che attraversa un breve tratto di bosco; il parcheggio dista circa 300 mt e si trova nella vicina frazione di Croppomarcio.

Domenica 17 luglio Simona Negri e Francesco Sfratato presenteranno la loro attività con un intervento dal titolo: L’idromele ossolano tra territorio, storia e modernità Alveare Ossolano è un’azienda agricola ossolana (con sede a Masera, VB) che si occupa di apicoltura (produce miele e idromele), coltivazione di lavanda (da cui ricava il pregiato olio essenziale) e divulgazione didattica. L'azienda nasce dalla passione per l'apicoltura e la natura dei coniugi Francesco Sfratato e Simona Negri: Francesco è geologo, guida escursionistica e collaboratore della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Brescia. Simona si dedica invece completamente all'attività apistica da quando ha deciso di “cambiare vita” lasciando un posto direttivo in un'azienda di servizi. La mission aziendale di Alveare Ossolano è “produrre secondo natura”: gli apiari sono tendenzialmente stanziali per evitare alle api lo stress di un nomadismo eccessivo. La lavanda, di cui le api sono ghiotte, viene coltivata con l'impiego di prodotti naturali derivanti dalla lombricoltura. Alveare Ossolano produce miele delle fioriture tipiche delle zone di montagna (principalmente tiglio e castagno) ed è l’unico produttore ossolano di idromele, la bevanda alcolica fermentata a base di miele dell’antica tradizione di questo territorio montano, rivisitata in chiave moderna.

Domenica 24 luglio Mattia Bosco, scultore, presenterà il suo intervento dal titolo: L’arte dentro la pietra

Mattia Bosco nasce a Milano nel 1976 da un famiglia di pittori, vive e lavora tra Milano e le montagne dell’Ossola. Scultore con una formazione filosofica, nel suo lavoro parte dalla considerazione della materia come qualcosa in cui il processo formale è già in atto, e non come grado zero della scultura. L’azione dello scolpire non si realizza come rimozione del superfluo ma come adattamento a un luogo. La forma, quindi, affiora naturalmente, senza essere inventata dallo scultore che, anzi, la trova nelle cose e ne continua il processo di formazione.

Espone in progetti espositivi personali a: Palazzo Borromeo, Milano (2019), Ex Cimitero San Pietro in Vincoli, Torino (2018), Mars, Milano (2017), Museo Diocesano, Milano (2015, 2008), Triennale Design Museum, Milano (2013), Limewharf, Londra (2013), Chiesa di S. Stefano, Milano (2007). Tra le esposizioni ambientali: Frieze Sculpture Park, Londra (2015), Country Unlimited, Cascina Maria (2018, 2017), Dolomiti Contemporanee, Pieve di Cadore (2017) e Casso (2014), Museo del Marmo, Carrara (2014).

Tra le mostre collettive in istituzioni internazionali: Museum Tinguely, Basel (2015), Camec, La Spezia (2015), Triennale Design Museum, Milano (2010), La Permanente, Milano (2009). Nel 2014 è eletto tra i finalisti del XV Premio Cairo, e nel 2012 arriva secondo ex aequo al Premio Fondazione Henraux. (Fonte: www.galleriafumagalli.com)

Domenica 31 luglio Riccardo Monte, artista e architetto presenterà il suo lavoro attraverso una dimostrazione pratica della tecnica di carbonizzazione del legno Riccardo Monte è un architetto con la passione per il legno. La sua attività spazia dalla scultura alla progettazione architettonica, entrambe praticate con particolare attenzione all’artigianato “slow” e dedizione all’autentica essenza dei materiali. Riccardo si forma come architetto in un importante studio inglese dove coltiva le sue competenze nel campo dell’architettura del legno. I suoi lavori sono stati esposti a Milano al Salone del Mobile e alla Genova Design Week, e venduti in Europa, USA e Giappone. (Fonte: www.riccardommonte.com)