Fiab Vco Bicincittà: “Vicinanza alla ciclista investita nella galleria delle Casse”

“Queste poche righe per esprimere la nostra vicinanza a Simona, la ciclista che è rimasta coinvolta in un grave incidente, domenica scorsa, nel tratto finale della galleria delle Casse in Val Formazza. Le auguriamo di ristabilirsi presto e di tornare a pedalare per le strade delle nostre belle valli.

L'occasione è propizia - ahinoi - per ribadire l'importanza di riaprire al più presto i tornanti delle Casse al transito di ciclisti e camminatori. Abbiamo scritto ad ANAS il 2 luglio scorso per essere messi al corrente sulla tempistica e sulle modalità di riapertura della strada, ma ad oggi non abbiamo ancora avuto una risposta...

Poichè nel frattempo abbiamo appreso a mezzo stampa che ANAS ha in programma dei lavori, abbiamo pensato di organizzare un incontro pubblico per sabato 6 agosto a Formazza, invitando via pec i dirigenti di ANAS Piemonte a presenziare al fine di illustrare i lavori che intendono realizzare.

Ci auguriamo che ANAS voglia cogliere questa occasione per dare una prospettiva concreta ai tanti cittadini che stanno chiedendo la riapertura dei tornanti delle Casse. Rimaniamo in attesa di risposte dai vertici di ANAS Piemonte”.

Così in una nota stampa Massimo di Bari, a nome dell'associazione Fiab Vco Bicincittà.