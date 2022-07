Due giorni di festa ricordando Matilde Cara e Cristiano Oberoffer

Due giorni di spettacoli e animazioni rivolti ai bambini e alle famiglie nel segno della solidarietà e nel ricordo di Matilde Cara e Cristiano Oberoffer di Crevoladossola, scomparsi in giovane età a causa di un tumore: Matilde nel 2021 mentre Cristiano nel 2003.

La manifestazione ricca di appuntamenti è stata pensata per far divertire in particolare bambini e ragazzi si terrà sabato 16 e domenica 17 luglio nell'area feste della Lucciola di Villadossola.

Ci saranno giochi, combattimenti medievali , esibizioni con uccelli rapaci, musica e danza. Il 16 luglio alle 9 alle 9.30 si terrà un torneo di beach soccer, alle 10 giochi e combattimenti medievali. Alle 12 pranzo con specialità sarde seguiranno intrattenimenti e balli con Chiara e Piero. Alle 15.30 sfilata medievale con la Stella dei Viandanti. Alle 17.30 intrattenimento musicale con Marianna e i Rubacuori, alle 19 premiazioni del torneo. Alle 20.30 racconti fiabeschi medievali con Lara. Alle 21 esibizione Ugi's got talent.

Il 17 luglio alle 9.30 torneo di di beach volley, alle 10 bolle di sapone show, 10.30 esibizione danza aerea e trampoli con settimo circo. Alle 11.30 lancio di palloncini ricordando Matilde e Cristiano. Alle 15 spettacolo Settimo circo, alle 16 esibizioni rapaci, alle 17 teatro con Arcademia di Omegna, alle 18 esibizione dcuola di danza Batterfly alle 19 premiazione torneo, alle 20.30 danza con il fuoco e infine alle 21 legend music tribute band.

La festa è organizzata dall'Ossola Amica dell'Ugi in collaborazione con le associazioni Amici di Cristiano Oberoffer, Genitori per sempre e Matilbellul. Il ricavato sarà devoluto a: Ugi Odv, Matibellula e al progetto Gaia.

Nell'area feste ci sono angoli con giochi gonfiabili, l'area pony D.C ranch, uno spazio di avvicinamento e interazione con il mondo dei rapaci.