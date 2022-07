Appaltati 11 milioni di lavori per la messa in sicurezza del versante tra Re e Ponte Ribellasca

Oggi Anas ha consegnato al raggruppamento temporaneo di imprese Rock&River, Sirianni E M.S. Costruzioni i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dei versanti prossimi alla statale 337 “della Val Vigezzo” in tratti saltuari tra il km 23,900 e il km 29,700, tra Re e Ponte Ribellasca.

Gli interventi costituiscono il 1° Stralcio – lotto B del corpo di lavori attivato da Anas sulle pendici lungo la statale per un investimento pari a 11 milioni e 400 mila euro. Il 1° Stralcio di interventi afferenti al lotto A, per un investimento pari a circa 1 milione di euro, è stato concluso a luglio 2021.

Il corpo dei lavori oggi consegnati rientra tra gli interventi attivati da Anas per aumentare il livello di sicurezza lungo la statale 337 che si snoda attraverso un territorio caratterizzato da ampie porzioni di pendici rocciose. L’intervento prevede la messa in sicurezza di estese aree di versante con disgaggio di placche rocciose valutate come potenzialmente soggette a rischio di crollo e l’installazione di un sistema di barriere paramassi e reti in aderenza a protezione della sede stradale da futuri fenomeni di instabilità dei versanti.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in programma sarà in vigore il senso unico alternato gestito da semafori o movieri. La durata complessiva degli interventi è quantificata in 719 giorni di lavoro a decorrere da oggi con l’avvio dei lavori preliminari. Le lavorazioni saranno sospese nelle settimane centrali di agosto per contenere i possibili disagi alla circolazione locale in concomitanza con l’aumento dei flussi di traffico per l’esodo estivo. In questa prima fase di intervento potranno essere istituite episodicamente brevi chiusure al traffico della durata non superiore a 5 minuti.

La procedura propedeutica alla consegna dei lavori del Lotto B oggi finalizzata, ha seguito un iter articolato: il progetto esecutivo è stato oggetto di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione per la trasformazione delle aree boschive in parete nonché di approvazione da parte della Società che gestisce la linea ferroviaria Vigezzina-Centovalli - tramite apposita “Analisi di Rischio ferroviaria” - a causa della possibile interferenza delle attività in progetto sul versante roccioso con la circolazione dei treni a valle delle aree di intervento.

Il progetto definitivo del 2° Stralcio dei lavori, per un importo lavori pari a circa 100 milioni di euro, è in fase di approvazione da parte della conferenza di servizi. Seguirà la redazione del progetto esecutivo e l’avvio delle procedure di gara per l’appalto delle opere. Il 2° Stralcio dei lavori prevede l’adeguamento e la messa in sicurezza della sede stradale per circa 5 chilometri tra Re e Ponte Ribellasca con realizzazione, tra le altre opere, di 3 ponti, rispettivamente da 35, 50, e 50 metri, 4 viadotti, rispettivamente da 55, 95, 88 e 100 metri e 2 gallerie naturali da 840 e 255 metri.