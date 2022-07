Macugnaga, la minoranza: “Nuova seggiovia a rischio per aumento costi? Le aziende continuando a installare nuovi impianti in tutto il mondo”

“Il gruppo consiliare di minoranza Makanà Futura (Mattia Marone, Diego Micheli, Andrea Oberto) apprende dall’articolo pubblicato su La Stampa del 7 luglio 2022 a titolo 'Macugnaga, l’aumento dei costi mette a rischio il nuovo Belvedere' che l’Amministrazione comunale intende richiedere una proroga di dieci anni per l’attuale seggiovia in scadenza nel 2024.

La Maggioranza giustifica la richiesta con un imprecisato aumento dei costi e la mancanza di materie prime, citando anche la guerra in Ucraina. Niente di più falso. Utilizzare poi una tragedia come la guerra come giustificazione ci sembra quantomeno inopportuno.

Ma procediamo con ordine: nell’articolo si parla di progetto, che è un passaggio ancora lontano. Ci chiediamo invece perché il sindaco Alessandro Bonacci non parli dello stop al piano regolatore e della volontà politica di adottare una variante specifica sul comprensorio Pecetto-Belvedere-Rosareccio, variante tra l’altro non ancora approvata e senza la quale non si può iniziare la fase progettuale ed autorizzativa del nuovo impianto.

E ci chiediamo inoltre perché si parli prematuramente di costi quando ancora non si ha nessuna certezza sul tipo di impianto e sul tracciato che verranno autorizzati. Perché non si dice che questa situazione è la diretta conseguenza della volontà di non procedere con l’attuazione dell’Accordo di Programma con la Regione Piemonte già finanziato con 7,5 milioni di euro?

E, sempre a proposito di costi, vorremmo capire dove sono finiti i 20 milioni di euro che non più tardi di questo inverno il sindaco Alessandro Bonacci millantava alla minoranza e con i quali avrebbe realizzato in due anni (!!!) sia la tratta fino al Belvedere che quella al nuovo Rosareccio.

È nostra abitudine approfondire ogni questione e così abbiamo fatto anche questa volta. Abbiamo quindi contattato i Responsabili Commerciali delle principali ditte costruttrici di impianti a fune i quali ci hanno confermato che le loro aziende stanno continuando a produrre ed installare nuovi impianti in tutto il mondo.

Certo, esistono delle difficoltà, ma è per loro prematuro parlare di costi e tempi di consegna quando non esistono nemmeno dei progetti approvati secondo gli iter richiesti per legge ed interamente finanziati.

Ci interroghiamo perplessi anche sulla tempistica e sulla modalità di divulgazione di questa notizia. Perché i macugnaghesi devono scoprire una cosa così importante da un articolo di giornale? E perché proprio in piena stagione turistica? A pensar male sembrerebbe quasi che queste ed altre pessime notizie vengano diffuse per svalutare e sminuire ulteriormente il Paese.

La minoranza auspica che quanto prima l’Amministrazione faccia veramente chiarezza sul futuro della seggiovia Pecetto Burki Belvedere, un atto dovuto nei confronti dei cittadini e degli investitori attuali e futuri”.

Così in un comunicato il gruppo consiliare di minoranza di Macugnaga Makanà Futura.