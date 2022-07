Cento scalini verso il cielo e tentativo di record sulla salita Macugnaga-Passo del Moro

Sabato prossimo, 16 luglio si terrà al passo del Moro l’inaugurazione della scalinata “Cento gradini per il cielo”.



La scalinata ufficialmente inizia al Lago Smeraldo, ma ne sono stati collocati 11 all’uscita della funivia e ad oggi gli scalini complessivi sono diventati 228 andando a sostituire quelli di legno, (che per tanti anni sono risultati estremamente importanti per raggiungere con maggior facilità la Madonnina delle Nevi), con un percorso decisamente più sicuro dal punto di vista tecnico per i numerosi fruitori.

Per l’occasione la società sportiva Sport Project VCO, propone un allenamento collettivo di corsa in montagna con il tentativo di record di corsa sul tracciato Macugnaga – Passo del Moro. Al termine, ore 13.00, Petit Fest presso il bar Joder a Staffa, attiguo alla partenza delle Funivie.