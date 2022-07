Le previsioni meteo per il fine settimana

Un robusto campo di alta pressione permane sull'Europa occidentale, determinando giornate soleggiate e temperature al di sopra della media del periodo. Qualche temporanea intrusione fredda nei bassi strati da est oggi pomeriggio e domenica pomeriggio causa locali addensamenti sulle Alpi occidentali.

SABATO 16 LUGLIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con modesti cumuli in crescita a ridosso delle Alpi occidentali a partire dalle ore centrali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento fino a 4800 m. Venti: deboli, nordoccidentali sulle Alpi e variabili per brezze altrove. Attesi rinforzi da est al primo mattino e alla sera sulle zone orientali della pianura

DOMENICA 17 LUGLIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con cumuli in crescita a ridosso delle Alpi nelle ore più calde della giornata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 4700-4800 m. Venti: deboli orientali, con rinforzi sulle pianure orientali in mattinata e in serata