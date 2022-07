La Via Stockalper: i paesaggi della Storia a piedi e in TVA

Un cammino di verde e di sasso, tra una natura rigogliosa e mutevole e le suggestioni tramandate da una storia secolare, una storia lunga 400 anni quando la mulattiera solcata oggi da tanti trekker era l'arteria dalla quale transitavano i traffici commerciali tra Nord Europa ed Europa mediterranea.



È una storia tutta da conoscere quella del Sentiero Stockalper, l'antica via che unisce Domodossola a Briga, nel Canton Vallese. Una storia che racconta di splendori e decadenza, ma che oggi ci parla soprattutto di futuro. Ci parla di un turismo sempre più sostenibile, un turismo slow e a basso impatto ambientale fatto di escursioni e di percorsi su strade ferrate. Come il Trenino verde dell'Alpi, progetto Interreg che non solo ha rimesso mano alla storica via compromessa da anni di costruzioni invasive, alluvioni e frane, ma ha messo insieme un vero e proprio percorso in quattro tappe, che unisce Domodossola a Briga e viceversa.