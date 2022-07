Incidente poco dopo le 18.30 sulla Statale 337 nel Comune di Malesco. Un ciclista di 39 anni è rimasto vittima di un incidente stradale con un'auto. Il ciclista è stato soccorso ed elitrasportato in ospedale in gravi condizioni in codice rosso.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri.