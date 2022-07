Villadossola, si stacca un pezzo di roccia: nessun ferito

Un rumore sordo che ha spaventato diverse persone, ma nessun ferito né danni. E’ successo nella zona alle spalle di via Bianchi a Villadossola, la strada che dal centro corre verso Pallanzeno.

Il tonfo ha richiamato l’attenzione di molti residenti delle case e dei condomini che si trovano ungo via Bianchi. In pratica si è staccato un pezzo di roccia nell’ex cava che c’è lungo via Pedemonte, massi che però, per fortuna, non hanno raggiunto la strada, fermandosi nel piazzale di cava. A ridosso del vallo paramassi.