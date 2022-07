Tantissima gente alla due giorni di festa in memoria di Matilde e Cristiano

E ' andata molto bene la due giorni di spettacoli e animazioni a scopo benefico nel ricordo di Matilde Cara e Cristiano Oberoffer di Crevoladossola, scomparsi in giovane età a causa di un tumore: Matilde nel 2021, mentre Cristiano nel 2003.

“La manifestazione,svoltasi alla Lucciola, è stata ricca di appuntamenti : era stata pensata per raccogliere fondi e per far divertire in particolare bambini e ragazzi e famigie e cosi è stato- dice Damiano Bassi, presidente dell'associazione Ossola Amica dell'Ugi - abbiamo avuto la presenza nei due giorni di centina di persone e ringrazio i volontari, circa una settantina di persone che ci hanno dato una mano con mansioni diverse. Ringrazio anche i numerosi sponsor che ci hanno supportato”.

Ci sono stati giochi, combattimenti medievali, esibizioni con uccelli rapaci, musica e danza, cucina tradizionale e sono stati proposti anche ì piatti tipici come il maialino sardo e le zeppole calabresi. Un momento di grande commozione è stato il lancio di palloncini in ricordo di Matilde e Cristiano.

La festa è stata organizzata dall'Ossola Amica dell'Ugi in collaborazione con le associazioni Amici di Cristiano Oberoffer, Genitori per sempre e Matilbellula. Il ricavato sarà devoluto a: Ugi Odv Torino in particolare per gli alloggi e per l'accoglienza delle famiglie dei bambini malati di tumore ricoverati all'ospedale Regina Margherita di Torino, a Matibellula e al progetto Gaia.

Ha avuto successo anche l'Ugii's got talent che ha visto esibirsi in varie performance, dal canto al ballo, dodici concorrenti. Ha vinto un gruppo di bambini che hanno ballato la tarantella con i costumi realizzati da Maria Antonietta nonna di Matilde. Anche i tornei hanno avuto molti partecipanti.