Il regista Giorgio Diritti cerca piccole comparse per il film girato nel Vco

In ottobre la provincia del Vco sarà interessata dalle riprese del film ‘Lubo’ diretto da Giorgio Diritti prodotto da Indiana production e da Arancia Film.

Per questo motivo i produttori stanno cercando in zona figuranti bambini dai 5 ai 12 anni di età, l’impegno sarà regolarmente retribuito dalla produzione della pellicola.

Per partecipare sarà necessario inviare una mail a castinglubodocumenti22@gmail.com con oggetto “figurazione minore - nome e cognome – età - città di residenza”.

Bisognerà allegare un foto del bambino in primo piano, scrivendo nel testo della mail nome e cognome del minore, età, indirizzo di residenza, recapito telefonico e mail di padre e madre.

Bisognerà allegare anche carta di identità di madre e padre e minore fronte e retro, codice iban possibilmente cointestato o intestato ad uno dei due genitori, codice fiscale di padre madre e minore fronte e retro, non saranno prese in considerazione candidature che non rispettano i requisiti richiesti.

"Il film è ambientato negli anni 30 - 40 - 50 - 60 pertanto sarà importante non avere tagli di capelli troppo corti, rasati o doppi tagli, se si hanno da ora è consigliato farli crescere fino al periodo delle riprese" scrive la responsabile del casting.