"Le ceneri degli animali domestici tumulate con le spoglie del padrone": la proposta della Lega in Piemonte

Animali e padroni insieme, fino alla fine e anche oltre. E' una proposta di legge rivoluzionaria quella avanzata dalla Lega in Piemonte: consentire che le ceneri degli animali di affezione possano essere tumulate insieme con le spoglie del loro padrone.



A presentarla è il consigliere Daniele Poggio (Lega), che ha chiesto la modifica delle legge regionale 15/2011 in materia di servizi cimiteriali e di cremazione. Un tema piuttosto sentito, su cui erano arrivate diverse sollecitazioni da parte sia di cittadini semplici che dalle associazioni animaliste.

La proposta della Lega: animali domestici tumulati con i padroni

"Il rapporto che si instaura tra un essere umano e il proprio cane, il proprio gatto o qualunque altra creatura che si è scelta come compagna di vita credo sia uno dei sentimenti più profondi e disinteressati della vita", afferma Poggio. "Penso a percorsi sanitari come quelli della pet therapy e penso anche alla compagnia garantita ai nostri anziani nel contrasto alla solitudine. E allora mi sono chiesto perché non eternare questo legame anche dopo il fine vita, ovviamente nel rispetto di tutti gli obblighi di legge", prosegue.



"Con questa proposta si potrà quindi tumulare nel loculo o nella tomba l’urna separata contenente le ceneri dell’animale insieme con il feretro del padrone. Una decisione che potrà essere presa richiedendola in vita o per volontà testamentaria oppure lasciata alla scelta degli eredi”.



“Una novità - conclude Poggio - che metterà il Piemonte al passo dei provvedimenti già approvati da Regioni come la Liguria e la Lombardia. Sono certo che il nostro assessore Chiara Caucino dimostrerà la propria sensibilità a favore di una norma che mi pare onorare nel modo più alto l’amore verso i nostri amici animali”.

Caucino: "Gesto simbolico, di sensibilità e civiltà"

Ad accogliere con favore la proposta pervenuta dalla Lega, l'assessore regionale alla Famiglia, con delega al Benessere Animale, Chiara Caucino: “Moltissime persone, soprattutto gli anziani e i fragili, trascorrono parte della loro esistenza insieme ai loro inseparabili amici, che molto spesso rappresentano l’unica compagnia di cui dispongono, tanto da considerarli veri e propri componenti della famiglia. Si tratta, infatti, di compagni di una vita, creature fedeli che aiutano psicologicamente e sostengono i propri padroni, crescono insieme ai loro figli, creando rapporti simbiotici addirittura, in alcuni casi, più forti di quelli fra umani". "L'autorizzazione alla loro tumulazione nella tomba del proprietario rappresenterebbe, quindi, un gesto dal grande valore simbolico, oltre che di sensibilità e civiltà”, conclude Caucino.