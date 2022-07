Operazione di polizia in Ticino, fermati 7 italiani. Perquisizioni e interrogatori nelle sedi di un gruppo attivo nel settore dei viaggi

Fermati 7 italiani in Canton Ticino dopo perquisizioni e interrogatori nelle sedi di un gruppo attivo nel settore dei viaggi: si indaga sull'ipotesi di reato di truffa e, in subordine, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale.



Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale confermano infatti che ieri, martedì 19 luglio, ha avuto luogo nel Mendrisiotto una serie di perquisizioni, interrogatori e sequestri di materiale. L'operazione ha interessato in particolare le sedi di un gruppo attivo nel settore dei viaggi.

Gli accertamenti sono finalizzati a comprendere se sussistano i presupposti di reati di natura penale nell'ambito dell'ottenimento di indennità per lavoro ridotto. Al dispositivo condotto dalla Polizia cantonale (e nato a seguito di un'attività investigativa sviluppatasi nel corso degli ultimi mesi) hanno collaborato anche agenti delle Polizie comunali di Chiasso, Mendrisio, Lugano, Ceresio Nord, Torre di Redde e Bellinzona. Il copioso materiale raccolto è ora oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti.

Sono state fermate 7 persone (cittadini italiani tra i 33 e i 57 anni) la cui posizione è attualmente al vaglio. I reati ipotizzati sono quelli di truffa e, in subordine, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Claudio Luraschi.

Ulteriori atti istruttori verranno valutati nei prossimi giorni in base anche all'esito delle verifiche in corso. A tutela del segreto istruttorio, non verranno per il momento rilasciate ulteriori informazioni.