Siccità, Coldiretti Piemonte: "A rischio chiusura un'azienda su tre. C'è chi specula sull'acqua"

Sulla siccità Coldiretti Piemonte alza la voce. Perché l'allarme sta diventando emergenza. E l'emergenza comincia a fare danni irrecuperabili. "Abbiamo un'impresa agricola su tre a rischio chiusura, se questa situazione prosegue. Il problema è generalizzato, ma colpisce soprattutto il riso, dove l'acqua ci sarebbe pure, ma tra chi gestisce i bacini c'è chi preferisce fare profitti producendo energia elettrica. C'è chi ha rilasciato, ma altri no. L'acqua che c'è va messa a disposizione per poter irrigare subito", dice Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte.

"Dalla Regione ci aspettiamo impegno concreto è rapido per la siccità. Dove c'è acqua, questa va utilizzata e rilasciata. Come fa Enel Energia con la diga di Ceresole".

Invasi: "Non enormi, ma una rete distribuita"

Sull'ipotesi invasi, Moncalvo spiega come "non sia la logica degli enormi invasi a fare la differenza, ma quella delle reti di piccoli invasi, meno impattanti, ma anche utili per la produzione di energia elettrica quando è possibile". "Ci sono un sacco di progetti cantierabili che potrebbero partire anche domani, per 3 miliardi di euro, in tutta Italia. E anche in Piemonte, con almeno 300 milioni di risorse per i progetti. Ma gli iter organizzativi sono lentissimi, richiedono anni. Bisogna velocizzare: basterebbe un anno per realizzarli".

La questione cinghiali (e non solo per la peste)

"Anche il problema cinghiali dimostra come l'attuale modello di gestione ha fallito - aggiunge Moncalvo - Lo dice anche l'ultimo incidente mortale avvenuto nel cuneese. Bisogna cambiare direzione, con modifiche alla legge 157 sulla caccia e che va modificata dopo 30 anni". "Sulla peste suina serve un input di discontinuità: la Regione deve fare pressing sul governo per modificare questa norma e portarla in consiglio dei ministri. Ma anche a livello locale manca la comunicazione chiara sull'ordinanza e su quel che possono fare allevatori e coltivatori". Lotta alle speculazioni: "Serve sovranità alimentare"

"Chi ha produzioni alimentari trattiene per speculare. Ecco perché dobbiamo recuperare la nostra sovranità alimentare per rinforzare le produzioni locali, dando sostegno economico a quelle imprese che stanno da troppo tempo lavorando sottocosto. Ci sono tutele che vanno applicate e risorse cui attingere per difendere l'agricoltura e la produzione di cibo", conclude il presidente di Coldiretti.

Cirio: "Una vasca per ogni agricoltore. Non possiamo passare da alluvione a siccità"

E sul tema siccità sono arrivate alcune risposte dalla Regione. "Sul problema del rilascio dell'acqua incontreremo nelle prossime ore le autorità territoriali - dice il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - Non vogliamo innescare la guerra dei poveri, ma vogliamo tutelare in questa fase di emergenza quel che è ancora tutelabile. Altri danni, non più recuperabili, vanno risarciti. Ma dove abbiamo autonomia di decidere insieme ai concessionari dei bacini idroelettrici vogliamo concordare uno svasamento nelle ore notturne che dia fiato per qualche giorno. Ma deve essere di insegnamento per il futuro: vogliamo aiutare gli agricoltori a costruire la propria vasca di riserva, singolarmente o in maniera consortile. Non è possibile passare dall'emergenza alluvione a quella