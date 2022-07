Meno di due settimane all’attesissimo Hoka Monte Rosa Est Himalayan Trail

Meno di due settimane all’attesissimo IV HOKA Monte Rosa EST Himalayan Trail, evento organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D. in programma sabato 30 e domenica 31 luglio ai piedi della spettacolare parete est del Monterosa.

MEHT è uno degli eventi che hanno permesso al Piemonte di diventare Regione Europea Dello Sport 2022 grazie agli elevati standard organizzativi, alla capacità di generare un impatto economico positivo sul territorio, frutto del rispetto dell’ambiente e della valorizzazione dello sport come strumento di benessere e promozione delle tradizioni del territorio.

LE GARE

Cinque le distanze in partenza sabato 30 luglio, BRUTAL 103K/7.800 D+, EPIC 60K/4.700 D+, SKY 38K/3.100 D+, SCENIC 22K/1.700 D+ e ZMAKANA’ 14K/850 D+ aperta anche in modalità non competitiva, senza obbligo di tesseramento e certificato medico.

MEHT MINI TRAIL

Sport PRO-MOTION A.S.D. ha coniugato l’amore per il territorio con quello per l’attività fisica, messaggio perfettamente veicolato dal MEHT Mini Trail, una corsa-camminata destinata soprattutto alle famiglie con l’intento di seminare la passione per lo sport nei più piccoli. Sono infatti i giovanissimi atleti a essere protagonisti di questa avventura di circa 2 km con partenza domenica 31 luglio alle 11.00 e attraverso la quale sarà possibile ammirare la maestosa parete EST del Monte Rosa che domina sul paese Walser di Macugnaga.

Tutti gli iscritti al MEHT Mini Trail riceveranno T-shirt e medaglia finisher, ricordo della partecipazione ad un evento speciale dove il divertimento è assicurato grazie anche ad una nuova iniziativa, l’assegnazione di un premio speciale a tutti i bambini con l’abbigliamento più colorato, fantasioso e divertente.

SOLIDARIETA’

Anche quest’anno MEHT Mini Trail devolverà l’intero ricavato della manifestazione in beneficenza ad associazioni che operano sul territorio, una scelta che racconta l’impegno vicendevole di Sport PRO-MOTION per le località del MEHT e delle comunità locali che supportano questa manifestazione, distinguendosi per la loro attività a favore della comunità. I proventi saranno devoluti a tre associazioni fondamentali per la riuscita del MEHT: Soccorso Alpino di Macugnaga, Associazione A.I.B Valle Anzasca e Associazione A.I.B Premosello Chiovenda. All’atto dell’iscrizione alle manifestazioni principali, è possibile donare un contributo spontaneamente ed è con grande piacere che Sport PRO-MOTION A.S.D. comunica che questa iniziativa ha trovato consensi in oltre un centinaio degli iscritti al MEHT, arricchendo il contributo che verrà consegnato a fine manifestazione alle associazioni.





ISCRIZIONI

Le iscrizioni a tutte le manifestazioni competitive sono aperte sul sito fino alle ore 24:00 del 27 Luglio. Attenzione al numero massimo di iscritti per ciascuna distanza. Le iscrizioni sono possibili presso i punti di iscrizione SPORTWAY consegnando la scheda iscrizione firmata e compilata sul posto ed il Certificato Medico Agonistico. Nelle giornate del 29 e 30 luglio è possibile iscriversi al MEHT VILLAGE alla SCENIC 22K e alla ZMAKANA’ 14K consegnando di persona la scheda iscrizione firmata e compilata sul posto ed il Certificato Medico Agonistico.Le iscrizioni al MEHT Mini Trail sono aperte al MEHT Village fino alle ore 11.00 del 31 luglio al costo di 5 Euro (che verranno devoluti in beneficenza) che comprendono T-shirt e medaglia finisher.

PARTNER

Consolidata la partnership con HOKA, Title Partner della manifestazione, lo sport nutrition partner Enervit in collaborazione con SPORTWAY e l’azienda Ricola, marchio nato nel 1930 dalla pasticceria Richterich, grazie a uno spiccato spirito innovativo e a una particolare sensibilità nei confronti della qualità. L’azienda a carattere familiare è considerata pioniera nella coltivazione delle erbe con metodi naturali e riconferma la sua presenza a fianco della famiglia MEHT. Gli atleti troveranno nel pacco gara prodotti Ricola che potranno anche assaggiare al ritiro del pettorale o a fine gara godendo così del potere rivitalizzante delle 13 erbe. Ricola premia con la benefica bontà dei suoi prodotti i vincitori delle varie distanze. New entry è l'azienda torinese di attrezzature e abbigliamento per la montagna FERRINO, che da oltre 150 anni accompagna gli appassionati di outdoor nelle loro avventure.

Info e iscrizioni: www.MEHT.it

(Foto Gilles Marchetto)